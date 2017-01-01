МЫ - лидеры телесмотрения!
Более 56.2 %постоянно смотрят канал ТНТ подробнее
Более 70 %постоянно смотрят региональный телеканал «БАРС» подробнее
Медиагруппа "Барс"
Медиагруппа «БАРС» – негосударственная компания, которая создает региональный информационный контент на основе принципов актуальности информации и объективной оценки освещаемых событий и фактов. Выпускаемые медиагруппой «Барс» информационные продукты включают в себя:
- самую популярную в области программу новостей «Губерния»
- авторские телепрограммы, посвященные разным сторонам жизни региона
- публицистические и развлекательные проекты
Медиагруппа «БАРС» – это:
- два телеканала совместного вещания - «БАРС-ТНТ», «7х7-ТВЦ»
- единственный в области телеканал с региональным 24-х часовым программированием - «БАРС+»
- самый популярный новостной интернет-ресурс региона – IvanovoNews.ru
- собственное эфирное вещание двумя передатчиками на Иваново и на всю область
- присутствие всех трех телеканалов медиагруппы во всех крупных кабельных сетях по всей области
Медиагруппа «БАРС» - лидер регионального телевещания!
Телекомпания БАРС зарегистрирована в 1993 году и начала собственное вещание в мае 1994 года.
ООО «ТРК БАРС» и ИП Зименков Р.Е. обладают эксклюзивным правом на размещение информации и рекламы на местных телеканалах БАРС, БАРС-плюс и 7х7.
Потенциальная аудитория
600 000г. Иваново и все населённые пункты в радиусе 30 км
Дополнительно канал представлен в кабельных сетях по всей области подробнее
1 200 000Ивановская область и прилегающие районы Владимирской, Нижегородской, Костромской областей подробнее
2 500 000Самый популярный новостной сайт области
Более 2,5 млн. просмотров ежемесячно подробнее
300 000Единственный ивановский телеканал с региональным 24-х часовым программированием. Аудитория – более 300 тыс. человек (более 110 тысяч абонентов). «БАРС+» транслируется в кабельных и IP-сетях «Билайн», «МТС», «Ростелеком», «Горизонт», «РЭСТА», «Интеркомтел, «МТТ Коннект», а также в муниципальных кабельных сетях.